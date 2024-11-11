Флик объяснил поражение «Барселоны» от «Реал Сосьедада»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поведал о причинах неудачи команды в матче с «Реал Сосьедадом» (0:1).

Баскский коллектив прервал победную серию «сине-гранатовых», продлившуюся семь игр. Кроме того, каталонский гранд впервые с марта не смог забить ни одного гола, а также впервые за десять лет ни разу не пробил в створ в поединке Ла Лиги.

«Сегодня был не наш день. Мы хорошо начали матч, но «Реал Сосьедад» действовал очень целеустремлённо, оказывал давление. Конечно, сказалось и отсутствие Ламина Ямаля. Мы принимали неверные решения в чужой трети поля, создавали не так много моментов, как обычно. Нужно признать, что мы были плохи», – заявил Флик в беседе с представителями СМИ.