Альгуасиль: «Мы заслуженно обыграли «Барселону»

Главный тренер «Реал Сосьедада» Иманоль Альгуасиль поделился впечатлениями после выигранного матча с «Барселоной» (1:0).

Баскский коллектив остановил грозную атаку «сине-гранатовых», не позволив нанести ни одного удара в створ. Победу хозяевам поля принёс гол Шеральдо Бекера на 33-й минуте.

«Мне очень понравилось, как бились игроки. Учитывая содержание матча, я был бы горд при любом результате, но мы хотели победить. Сегодня наши игроки и болельщики покидают стадион довольными.

Эпизод с отменённым голом «Барселоны»? Я не видел повторы, но соперник заслужил поражение. Мы были лучше, если учесть картину матча с 1-й по 95-ю минуту. Это абсолютно заслуженная и справедливая победа», – приводит Mundo Deportivo слова Альгуасиля.