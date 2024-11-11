Флик ответил, насколько серьёзна травма Ямаля

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о состоянии Ламина Ямаля в интервью после матча с «Реал Сосьедадом» (0:1).

17-летний вингер не попал в заявку из-за повреждения лодыжки. Без юного дарования «сине-гранатовые» провалили встречу, впервые за долгое время проиграв и не сумев забить.

«Я не могу быть уверен, что Ламин вернётся в строй после перерыва на матчи сборных. Пока нет никакой ясности. Мы сделаем объявление, как только всё узнаем.

Ямаль сыграл бы сегодня, будь он в порядке, но у него не было шансов. Наш врач находится в постоянном контакте с медперсоналом испанской сборной по вопросу состояния Ламина», – передаёт Barca Universal комментарии Флика.