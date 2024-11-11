Флик прокомментировал отменённый гол «Барселоны»

Рулевой «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о скандальном эпизоде с отменённым голом в матче против «Реал Сосьедада» (0:1).

В первом тайме Роберт Левандовски отправил мяч в сетку, но гол был отменён после вмешательства VAR из-за офсайда. Как выяснилось позднее, решение вполне могло быть ошибочным. Неудивительно, что именно эта ситуация стала самой обсуждаемой после игры.

«Я видел фотографии. Левандовски забил чистый гол – решение было ошибочным. Я сказал судье, что он допустил ошибку. Это очевидно. Если бы гол засчитали, матч сложился бы по-другому. Но мы не можем винить во всём рефери, ведь судьи, как и все люди, могут ошибаться. В поражении виноваты мы сами – нужно было играть лучше», – цитирует Barca Universal Флика.