«Барселона» выиграла 11 из 11 матчей Ла Лиги с Ямалем в старте, без него – 2 поражения в 2 играх

«Барселона» потерпела второе поражение в нынешнем розыгрыше Ла Лиги, уступив «Реал Сосьедаду» (0:1).

Участие в матче не смог принять Ламин Ямаль – у него травма. Без 17-летнего вингера команда Ханса-Дитера Флика не только не смогла забить, но и ни разу не пробила в створ.

Примечательно, что Ямаль выходил в старте во всех 11 матчах чемпионата, завершившихся победой «сине-гранатовых», в то время как обе осечки каталонцев пришлись на поединки, в которых вундеркинд не попадал в основу. Предыдущий такой случай, напомним, датирован 28 сентября, когда «Барса» уступила «Осасуне» (2:4). Тогда Ламин вышел на замену на 59-й минуте.

«Барселона» продолжает лидировать в таблице с 33 очками после 13 туров. Второй – мадридский «Реал» с 27 баллами при 12 проведённых встречах.