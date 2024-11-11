«Барселона» установила собственный антирекорд последних 10 лет

«Барселона» на удивление невзрачно сыграла в атаке в матче против «Реал Сосьедада» (0:1).

Коллектив Ханса-Дитера Флика так и не нанёс ни одного удара в створ ворот соперников. Согласно информации Opta, с «Барселоной» такое произошло лишь во второй раз за всё время сбора данных (с сезона-2003/04), если говорить о поединках Ла Лиги. Первый подобный случай зафиксирован более десяти лет назад – в сентябре 2014 года, когда «сине-гранатовые» под руководством Луиса Энрике сыграли вничью с «Малагой» (0:0).

После 13 туров нынешнего розыгрыша чемпионата Испании «Барселона» лидирует в таблице с 33 набранными очками, опережая мадридский «Реал» (27). У «сливочных» остаётся одна игра в запасе.