«Барселона» впервые за 8 месяцев провела матч без забитых голов

«Реал Сосьедад» прервал голевую серию «Барселоны», одержав минимальную победу в матче Ла Лиги.

Единственный гол в поединке был забит на 33-й минуте. Каталонцы владели мячом 70% времени, но так и не нашли ответа – более того, им не удалось даже пробить в створ.

Впервые при Хансе-Дитере Флике «сине-гранатовые» провели матч без забитых голов. Предыдущая такая игра состоялась ещё в начале марта, когда тренерскую должность занимал Хави Эрнандес. В тот день «Барселона» сыграла в нулевую ничью с «Атлетиком» Бильбао.

Несмотря на поражение, команда Флика сохранила за собой лидерство в турнирной таблице Ла Лиги после 13 туров. Мадридский «Реал», проведший на одну игру меньше, отстаёт на шесть очков.