«Барселона» ни разу не пробила в створ и проиграла «Реал Сосьедаду»

В 13-м туре Ла Лиги «Реал Сосьедад» принимал «Барселону».

На 13-й минуте Френки де Йонг попал в Роберта Левандовски во время удара, поляк выиграл борьбу за подборе и поразил левый угол ворот, но ВАР усмотрел вне игры - пальцы ноги форварда были за линией проекции соперника. Браис Мендес со штрафного пробил под перекладину, голкипер в прыжке мяч отбил. На 33-й минуте в центре поля хозяева перехватили вынос вратаря, Лука Сучич сделал скидку налево на Шеральдо Бекера, который и открыл счёт в матче точным ударом низом в дальний угол - 1:0. Такефуса Кубо слева отправил вперёд Бекера, Шеральдо дошёл до штрафной площади и сделал точный пас в центр на Микеля Оярсабаля, который с десяти метров пробил рядом с левой штангой.

После перерыва моментов было гораздо меньше. Удар Оярсабаля с линии штрафной площади под перекладину вратарь гостей в прыжке сумел отразить.

«Барселона» по правилам ни разу не пробила в створ и проиграла во второй раз в сезоне. Отрыв от «Реала» составляет шесть очков, а по потерянным баллам - всего три. Соперник делит восьмое место.