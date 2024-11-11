Стало известно, почему Флик заменил де Йонга в перерыве

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг был заменён после первого тайма матча против «Реал Сосьедада».

Нидерландец вышел в стартовом составе «сине-гранатовых», но уже в перерыве уступил место на поле Дани Ольмо. По информации Diario Sport, замена хавбека связана с очередным повреждением: игрок почувствовал мышечный дискомфорт, из-за чего не смог продолжить матч.

Команды ушли на перерыв при счёте 1:0 в пользу «Реал Сосьедада». Такой же результат сохраняется на табло и сейчас. На сайте LiveResult.ru проходит текстовая трансляция встречи.

До сегодняшнего дня «Барселона» допустила лишь одну осечку в Ла Лиге. Коллектив Ханса-Дитера Флика набрал 33 очка после 12 туров.