«Барселона» впервые с января не нанесла ни одного удара в створ за первый тайм

«Барселона» не смогла показать свои лучшие качества в первом тайме матча против «Реал Сосьедада» (0:1).

«Сине-гранатовые» не только ушли на перерыв без забитых голов, но и не смогли нанести ни одного удара в створ ворот соперников. По данным Opta, это лишь второй случай в 2024 году, когда «Барселона» ни разу не пробила в створ за весь первый тайм. Впервые такое произошло ещё в январе, когда команду возглавлял Хави Эрнандес, – соперником тогда был «Лас-Пальмас».

«Реал Сосьедад» открыл счёт в сегодняшнем матче на 33-й минуте – отличился Шеральдо Бекер.

Любопытно, что на 13-й минуте «Барселона», судя по всему, забила чистый гол, однако судья зафиксировал офсайд после просмотра VAR.