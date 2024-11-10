В Испании считают, что у «Барселоны» «украли» гол – названа нелепая причина

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски открыл счёт в матче с «Реал Сосьедадом», но судья отменил гол.

Каталонцы поразили ворота на 13-й минуте встречи, однако рефери, обратившись за помощью к VAR, зафиксировал офсайд. По сведениям Archivo VAR, это ошибочное решение: как показывает графика, Агер находился чуть ближе к воротам, чем Левандовски, однако при разборе эпизода бутса защитника была принята за бутсу поляка – именно поэтому гол и отменили.

Спустя 20 минут «Реал Сосьедад» повёл в счёте усилиями Шеральдо Бекера.

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