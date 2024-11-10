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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» выпустила заявление по травме Ямаля

10 Ноября 2024 • 23:35 Комментировать
Реал Сосьедад
1:0
Барселона
1 4.70 X 4.10 2 1.72
1-й тайм

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль пропускает матч против «Реал Сосьедада» из-за повреждения.

17-летний футболист не попал в заявку «сине-гранатовых» на сегодняшний поединок Ла Лиги, что стало неожиданностью.

«В среду в матче против «Црвены Звезды» Ламин Ямаль получил сильный ушиб. Он прошёл курс восстановления, но по-прежнему испытывает дискомфорт», – сказано в официальном заявлении «Барселоны».

Перед стартовым свистком рулевой каталонцев Ханс-Дитер Флик сообщил, что Ямаль отсутствует в составе из-за проблем с лодыжкой.

На сайте LiveResult.ru проходит текстовая трансляция матча «Реал Сосьедад» – «Барселона».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ламин Ямаль

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РЕАЛ СОСЬЕДАД БАРСЕЛОНА
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