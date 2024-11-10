Рамос лайкает посты с призывами вернуть его в «Реал»

38-летний свободный агент Серхио Рамос намекает, что готов вернуться в мадридский «Реал».

В недавнем матче против «Осасуны» команда потеряла Эдера Милитао – бразилец надолго угодил в лазарет с разрывом крестообразной связки. По распространённому мнению, теперь «Реалу» в срочном порядке необходимо подписывать нового центрального защитника, и Рамос – идеальное решение.

Сам ветеран, похоже, согласен с такой точкой зрения: он поставил лайк под записью в социальных сетях с высказыванием Гути, призвавшего «Реал» вернуть своего бывшего капитана. Кроме того, Рамос оценил и пост с собой в новой форме «сливочных» – идея этой публикации тоже понятна.