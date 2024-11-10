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Винисиус: «Анчелотти нашёл решение»

10 Ноября 2024 • 22:49 Комментировать
Реал Мадрид
4:0
Осасуна

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор считает, что команда нашла свою игру.

«Сливочные» испытывали трудности в первые месяцы сезона. Карло Анчелотти было трудно разместить Килиана Мбаппе и Винисиуса одновременно без потери качества и вреда для команды. Сам тренер признавал, что «Реалу» не хватает баланса.

В недавнем матче Ла Лиги против «Осасуны» (4:0) бразильский форвард оформил хет-трик. По его словам, решение проблем уже найдено.

«Я нахожусь в своей лучшей форме. Надеюсь, мы сможем выиграть много трофеев. Теперь тренер нашёл решение», – приводит Madrid Universal слова Винисиуса.

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Евро-Футбол.Ру,
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