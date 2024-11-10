Флик объяснил отсутствие Ямаля в заявке «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил, почему Ламин Ямаль пропускает матч против «Реал Сосьедада».

17-летнего вингера «сине-гранатовых», обычно выходящего в стартовом составе, сегодня не оказалось даже на скамейке запасных.

«Мы сделали всё возможное, но нам нужно заботиться о Ламине – у него проблемы с лодыжкой. Нам будет не хватать важного игрока, но, в конце концов, у нас есть Фермин Лопес, который заменит Ямаля. Он тоже был хорош в последних матчах.

Я не знаю, как долго будет отсутствовать Ламин. Сейчас мы сосредоточены на матче против «Реал Сосьедада», – приводит Barca Universal высказывания Флика.

Поединок «Реал Сосьедад» – «Барселона» стартует в 23:00 по московскому времени.