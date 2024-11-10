«Атлетик» на 90-й минуте ушёл от поражения в матче с «Вальядолидом»

«Атлетик» доминировал в выездном матче 13-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида». Уже на 16-й минуте Нико Уильямс мог открывать счет, но промахнулся. Рауль Моро пострадал в борьбе с Беньятом, и арбитр показал баску красную карточку, но вмешался ВАР. В итоге только предупреждение. На 79-й минуте Моро отомстил гостям по-спортивному, забив мяч ударом головой, - 1:0. И только на пятой компенсированной минуте «Атлетик» спас игру, это Горка Гурусета ударом с лета вонзил мяч в цель - 1:1.
«Атлетик» делит шестое место, противник - второй с конца.
Протокол игры
|(1:0) Моро Рауль79'
|90'Гурусета Горка (1:1)
Хейн Карл-Якоб•Луис Перез•Ба Джума•Санчес Хавьер•Торрес Давид• 72'Моро Рауль89' (Месегер Виктор (89') •Юрич Станко89' (Кёмерт Эрай (89') • 90'Тухами Ануар 19'62' (Андре Маркос (62') •Роза Лукас•Перес Кике77' (Мартин Марио (77') • 79'Силла Мамаду62' (Санчес Иван (62')
Агирреcабала Хулен•Де Маркос Оскар•Йерай Альварес•Паредес Айтор•Бойро Адама•Хаурегисар Микель 26'46' (Руис Иньиго (46') •Прадос Беньят 43'46' (Джало Альваро (46') •Серрано Нико80' (Мартон Хавьер (80') •Гомес Унаи46' (Весга Микель (46') • 66'Уильямс Нико•Беренгер Алекс64' (Гурусета Горка (64')
10 ноября. Стадион "Хосе Сорилья".
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