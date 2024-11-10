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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетик» на 90-й минуте ушёл от поражения в матче с «Вальядолидом»

10 Ноября 2024 • 22:31 Комментировать (1)
Вальядолид
1:1
Атлетик Б

«Атлетик» доминировал в выездном матче 13-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида». Уже на 16-й минуте Нико Уильямс мог открывать счет, но промахнулся. Рауль Моро пострадал в борьбе с Беньятом, и арбитр показал баску красную карточку, но вмешался ВАР. В итоге только предупреждение. На 79-й минуте Моро отомстил гостям по-спортивному, забив мяч ударом головой, - 1:0. И только на пятой компенсированной минуте «Атлетик» спас игру, это Горка Гурусета ударом с лета вонзил мяч в цель - 1:1.

«Атлетик» делит шестое место, противник - второй с конца.

Протокол игры  
Вальядолид1:1Атлетик Б
(1:0) Моро Рауль79'  
  90'Гурусета Горка (1:1)
Хейн Карл-ЯкобЛуис ПерезБа ДжумаСанчес ХавьерТоррес Давид  72'Моро Рауль 89' (Месегер Виктор ( 89') Юрич Станко 89' (Кёмерт Эрай ( 89'  90') Тухами Ануар  19' 62' (Андре Маркос ( 62') Роза ЛукасПерес Кике 77' (Мартин Марио ( 77'  79') Силла Мамаду 62' (Санчес Иван ( 62')
Запасные: Феррейра АндреЛатаса ХуанАмалла СелимЧаско РаульМачис ДарвинДьедью АматОзкаджар Дженк
Агирреcабала ХуленДе Маркос ОскарЙерай АльваресПаредес АйторБойро АдамаХаурегисар Микель  26' 46' (Руис Иньиго ( 46') Прадос Беньят  43' 46' (Джало Альваро ( 46') Серрано Нико 80' (Мартон Хавьер ( 80') Гомес Унаи 46' (Весга Микель ( 46'  66') Уильямс НикоБеренгер Алекс 64' (Гурусета Горка ( 64')
Запасные: Горосабел АндониЭррера АндерЮри БерчичеАлекс ПадильяЛекуе ИньигоНуньес УнайВивиан Даниэль
10 ноября. Стадион "Хосе Сорилья".
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Евро-Футбол.Ру,
Вальядолид Атлетик Бильбао

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Комментарии (1) Все комментарии
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Bartimeus
10 Ноября 2024 в 23:36
Ну и что там Нико? Старшой забивает, а у него в 11 матчах 1 гол и 1 голевая.
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