«Атлетик» на 90-й минуте ушёл от поражения в матче с «Вальядолидом»

«Атлетик» доминировал в выездном матче 13-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида». Уже на 16-й минуте Нико Уильямс мог открывать счет, но промахнулся. Рауль Моро пострадал в борьбе с Беньятом, и арбитр показал баску красную карточку, но вмешался ВАР. В итоге только предупреждение. На 79-й минуте Моро отомстил гостям по-спортивному, забив мяч ударом головой, - 1:0. И только на пятой компенсированной минуте «Атлетик» спас игру, это Горка Гурусета ударом с лета вонзил мяч в цель - 1:1.

«Атлетик» делит шестое место, противник - второй с конца.