«Жирона» одолела «Хетафе» в матче с минимумом моментов

«Хетафе» с «Жироной» удивили нежеланием атаковать в матче 13-го тура Ла Лиги, нанеся суммарно всего пять ударов в сторону ворот. Соответственно и моментов почти не было, но счет удалось размочить. На 42-й минуте Бриан Хиль стал автором результативного паса на Янхеля Эрреры, который забил головой - 0:1.
«Жирона» делит восьмое место, соперник - предпоследнее.
Протокол игры
|42'Эррера Янхель (0:1)
Сория Давид•Иглесиас Хуан•Дуарте Домингуш•Альдерете Омар•Рико Диего• 38'Сантьяго Хесус46' (Йылдырым Бертуг (46') • 90'Арамбарри Мауро•Ньом Аллан64' (Родригес Альваро (64') •Милья Луис•Перес Карлес64' (Сола Алекс (64') • 87'Уче Крисантус85' (Аленья Карлес (85')
Гассанига Пауло•Мартинес Арнау•Хуанпе Хуан•Давид Лопес•Блинд Дэйли•Эррера Янхель 40'73' (Ferran Ruiz (73') •Ромеу Ориоль• 39'Хиль Бриан89' (Ким Мин-Су II (89') •Ван де Бек Донни 34'73' (Стуани Кристиан (73') •Гутьеррес Мигель•Миовски Боян73' (Ойя Сельви Клуа (73')
10 ноября. Стадион "Колизеум".
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