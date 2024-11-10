«Жирона» одолела «Хетафе» в матче с минимумом моментов

«Хетафе» с «Жироной» удивили нежеланием атаковать в матче 13-го тура Ла Лиги, нанеся суммарно всего пять ударов в сторону ворот. Соответственно и моментов почти не было, но счет удалось размочить. На 42-й минуте Бриан Хиль стал автором результативного паса на Янхеля Эрреры, который забил головой - 0:1.

«Жирона» делит восьмое место, соперник - предпоследнее.