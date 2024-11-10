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«Жирона» одолела «Хетафе» в матче с минимумом моментов

10 Ноября 2024 • 22:30 Комментировать
Хетафе
0:1
Жирона

«Хетафе» с «Жироной» удивили нежеланием атаковать в матче 13-го тура Ла Лиги, нанеся суммарно всего пять ударов в сторону ворот. Соответственно и моментов почти не было, но счет удалось размочить. На 42-й минуте Бриан Хиль стал автором результативного паса на Янхеля Эрреры, который забил головой - 0:1.

«Жирона» делит восьмое место, соперник - предпоследнее.

Протокол игры  
Хетафе0:1Жирона
  42'Эррера Янхель (0:1)
Сория ДавидИглесиас ХуанДуарте ДомингушАльдерете ОмарРико Диего  38'Сантьяго Хесус 46' (Йылдырым Бертуг ( 46'  90') Арамбарри МауроНьом Аллан 64' (Родригес Альваро ( 64') Милья ЛуисПерес Карлес 64' (Сола Алекс ( 64'  87') Уче Крисантус 85' (Аленья Карлес ( 85')
Запасные: Летачек ИржиАргуеллес ДавидАберден НабильГонсалес ПетерПатрик Джон
Гассанига ПаулоМартинес АрнауХуанпе ХуанДавид ЛопесБлинд ДэйлиЭррера Янхель  40' 73' (Ferran Ruiz ( 73') Ромеу Ориоль  39'Хиль Бриан 89' (Ким Мин-Су II ( 89') Ван де Бек Донни  34' 73' (Стуани Кристиан ( 73') Гутьеррес МигельМиовски Боян 73' (Ойя Сельви Клуа ( 73')
Запасные: Гарсия ДжастинPapa Dame BaМадригал ЛукасСолис ДжонDawda CamaraЛопес Пау
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Евро-Футбол.Ру,
Хетафе Жирона

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Качественный прогноз и ставка на матч Хетафе – Жирона чемпионата Испании – 10 ноября 2024
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