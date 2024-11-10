«Барселона» назвала состав на игру с «Реал Сосьедадом», Ямаль — вне заявки

Сегодня, 10 ноября, «Барселона» встретится на выезде с «Реал Сосьедадом» в рамках 13-го тура испанской Ла Лиги.

Пресс-служба каталонцев опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем поединке. Стоит отметить, что в заявку на игру не вошел 17-летний нападающий Ламин Ямаль. Причина отсутствия молодого таланта пока неизвестна.

Стартовый состав «Барселоны»: Пенья (вр), Кунде, Кубарси, Мартинес, Бальде, Касадо, де Йонг, Лопес, Педри, Рафинья, Левандовски.

Начало матча между «Реал Сосьедадом» и «Барселоной» запланировано на 23:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию на портале LiveResult.