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Идальго: «Разговоры о кризисе «Реала» далеки от правды» эксклюзив

10 Ноября 2024 • 21:22 Комментировать
Леганес
...
Реал Мадрид
24.11 20:30

Бывший игрок «Реала» Кристиан Идальго в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о текущем состоянии «сливочных».

Напомним, подопечные Карло Анчелотти дважды проиграли в трех последних матчах.

— Разговоры о кризисе «Реала» далеки от правды. Команде не хватает интенсивности, есть проблемы, но это не кризис. Клуб теряет одного игрока за другим и все равно очень легко разгромил «Осасуну». Клуб в кризисе не смог бы этого сделать, — сказал Идальго.

После 12 туров «Реал» занимает второе место в турнирной таблице испанской Ла Лиги, имея в копилке 27 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Кристиан Идальго

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