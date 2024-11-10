Бывший игрок «Реала» Кристиан Идальго в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о текущем состоянии «сливочных».

Напомним, подопечные Карло Анчелотти дважды проиграли в трех последних матчах.

— Разговоры о кризисе «Реала» далеки от правды. Команде не хватает интенсивности, есть проблемы, но это не кризис. Клуб теряет одного игрока за другим и все равно очень легко разгромил «Осасуну». Клуб в кризисе не смог бы этого сделать, — сказал Идальго.

После 12 туров «Реал» занимает второе место в турнирной таблице испанской Ла Лиги, имея в копилке 27 очков.