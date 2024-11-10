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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» победил в матче с «Мальоркой», реализовав один момент

10 Ноября 2024 • 20:18 Комментировать
Мальорка
0:1
Атлетико М
окончен

В 13-м туре Ла Лиги «Мальорка» и «Атлетико» создали откровенно мало голевых моментов.

В начале встречи Саму Кошта с отскоком от газона нанес удар в левый угол ворот соперника - парировано. После навеса с правого края Кайл Ларин головой в чужой штрафной играл под перекладину, и голкипер выудил сферу из-под перекладины на угловой.

На 61-й минуте Джулиано Симеоне успел сыграть на чужой половине поля, далее получил мяч в штрафной и покатил чуть левее на Хулиана Альвареса, не в шаг была эта передача, тем не менее игрок гостей подстроился к снаряду и направил его прямиком в сетку - 0:1. В концовке как-то небрежно сейчас откинул мяч Аксель Витсель своему партнеру, выскочил на свидание с кипером Абдон Пратс, попытался мяч мимо вратаря пробросить, но тот поднял в последний момент руки.

«Атлетико» вырвался на третье место, соперник восьмой.

Протокол игры  
Мальорка0:1Атлетико М
  61'Альварес Хулиан (0:1)
Грейф ДоминикМаффео Пабло 75' (Родригес Даниэль I ( 75') Вальент МартинРаильо АнтониоМохика ХоанНаварро Роберто 75' (Санчес Антонио ( 75') Ману Морланес 83' (Луна Даниэль ( 83') Саму Кошта  57'Дардер Серхи 69' (Пратс Абдон ( 69') Ларин Кайл 69' (Шикинью ( 69') Мурики Ведат
Запасные: Морей МатеуКопете ХосеРикельме ЛеонардоВан дер Хейден СибеМаскарель ОмарЛьябрес Хавьер
Облак ЯнМолина НауэльХименес ХосеЛенгле Клеман  10' 63' (Витсель Аксель ( 63') Мандава Рейнилду  83'Симеоне Джулиано 62' (Корреа Анхель ( 62'  90') Барриос ПаблоКоке ХорхеРикельме Родриго 86' (Галлахер Конор ( 86') Альварес Хулиан 62' (Де Пауль Родриго ( 62') Гризманн Антуан 62' (Сорлот Александр ( 62')
Запасные: Лино СэмуелГалан ХавиАспиликуэта СесарМуссо ХуанГомис Антонио
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Евро-Футбол.Ру,
Мальорка Атлетико Мадрид

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