«Атлетико» победил в матче с «Мальоркой», реализовав один момент

В 13-м туре Ла Лиги «Мальорка» и «Атлетико» создали откровенно мало голевых моментов.

В начале встречи Саму Кошта с отскоком от газона нанес удар в левый угол ворот соперника - парировано. После навеса с правого края Кайл Ларин головой в чужой штрафной играл под перекладину, и голкипер выудил сферу из-под перекладины на угловой.

На 61-й минуте Джулиано Симеоне успел сыграть на чужой половине поля, далее получил мяч в штрафной и покатил чуть левее на Хулиана Альвареса, не в шаг была эта передача, тем не менее игрок гостей подстроился к снаряду и направил его прямиком в сетку - 0:1. В концовке как-то небрежно сейчас откинул мяч Аксель Витсель своему партнеру, выскочил на свидание с кипером Абдон Пратс, попытался мяч мимо вратаря пробросить, но тот поднял в последний момент руки.

«Атлетико» вырвался на третье место, соперник восьмой.