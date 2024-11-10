Два удара - два гола: «Сельта» едва не вырвала победу у «Бетиса»

В 13-м туре Ла Лиги «Бетис» принимал «Сельту» и создал достаточно для победы, но ничего не добился.
Уже на 13-й минуте Хави Родригес удачно поймал отскок и отправил мяч в сетку - 0:1. Севильцы отыгрались перед перерывом стараниями Витора Роке. Икер Лосада после перерыва дальним выстрелом промахнулся совсем чуть-чуть. Пабло Форнальс из-за штрафной пульнул в перекладину. На 82-й минуте в быстрой атаке Виллиот Сведберг вывел на пустые ворота Анастасиоса Дувикаса - 1:2. Это был второй удар в створ у гостей. Перед финальным свистком Марк Бартра головой вырвал ничью для севильцев.
Хозяева идут шестыми, соперник - девятый.
Протокол игры
|13'Родригес Хави (0:1)
|(1:1) Роке Витор40'
|82'Дувикас Анастасиос (1:2)
|(2:2) Бартра Марк90'
Силва Руи•Сабали Юссуф•Льоренте Диего55' (Бартра Марк (55') •Натан• 83'Перро Ромен•Алтимира Серхи•Кардозо Джонни 35'56' (Ло Чельсо Джовани (56') •Форнальс Пабло75' (Хуанми Мигель (75') • 90'Лосада Икер86' (Бакамбу Седрик (86') •Эз Абде86' (Авила Эсекьель (86') •Роке Витор
Гуаита Висенте•Родригес Хави•Старфельт Карл•Алонсо Маркос•Мингеса Оскар58' (Альварес Уго (58') •Ристич Михайло46' (Илайш Мориба (46') •Сотело Хьюго46' (Манкильо Хави (46') •Пейнадо Франсиско•Бамба Джонатан•Аспас Яго79' (Сведберг Виллиот (79') •Иглесиас Борха67' (Дувикас Анастасиос (67')
10 ноября. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).
Бан пользователя