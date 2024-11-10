Два удара - два гола: «Сельта» едва не вырвала победу у «Бетиса»

В 13-м туре Ла Лиги «Бетис» принимал «Сельту» и создал достаточно для победы, но ничего не добился.

Уже на 13-й минуте Хави Родригес удачно поймал отскок и отправил мяч в сетку - 0:1. Севильцы отыгрались перед перерывом стараниями Витора Роке. Икер Лосада после перерыва дальним выстрелом промахнулся совсем чуть-чуть. Пабло Форнальс из-за штрафной пульнул в перекладину. На 82-й минуте в быстрой атаке Виллиот Сведберг вывел на пустые ворота Анастасиоса Дувикаса - 1:2. Это был второй удар в створ у гостей. Перед финальным свистком Марк Бартра головой вырвал ничью для севильцев.

Хозяева идут шестыми, соперник - девятый.