Беллингем: «Я стал менее эгоистичным»

В субботу «Реал» разгромил «Осасуну» со счётом 4:0, а полузащитник Джуд Беллингем прервал свою голевую засуху. Англичанин дал комментарий насчёт своей изменившейся роли в команде.

«Я сыграл, как и всегда, только на этот раз смог забить. Обо мне было много разговоров, потому что в прошлом сезоне я забивал много голов. Но в этом сезоне моя роль изменилась, я появляюсь в других зонах поля. Я делаю всё ради блага команды. Я стал менее эгоистичным и хотел бы продолжать в том же духе. Моя цель – помогать команде любым возможным способом», - сказал Беллингем журналистам.

Следующий матч Ла Лиги «Реал» проведёт в воскресенье, 24 ноября, - против «Леганеса» на выезде.