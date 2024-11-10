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Винисиуса хотят видеть в Саудовской Аравии

10 Ноября 2024 • 16:20 Комментировать

Из Саудовской Аравии продолжает исходить интерес к звёздному нападающему «Реала» Винисиусу Жуниору. Об этом на своих страницах рассказывает издание Marca.

По данным источника, интерес к Винисиусу проявляет «Аль-Хиляль», который рассматривает возможность расставания с Неймаром и может подписать нового звёздного игрока в атакующую линию.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Винисиуса Жуниора в 200 миллионов евро. Бразилец делит статус самого дорогого футболиста в мире с нападающим Эрлингом Холанном из «Манчестер Сити».

В сезоне 2024/2025 Винисиус провёл 17 матчей, в которых забил 12 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор Аль-Хиляль Эр-Рияд ещё теги
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