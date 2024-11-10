В «Реале» поддерживают Мбаппе на фоне переживаний

Нападающий Килиан Мбаппе прекрасно адаптировался к коллективу «Реала», но переживает из-за игровых проблем. Во-первых, Мбаппе мало забивает, а во-вторых, он чувствует себя некомфортно на позиции центрального нападающего.

Как сообщает на своих страницах издание Marca, на фоне этих переживаний Карло Анчелотти и футболисты «Реала» поддерживают Мбаппе. Они дают французу понять, что его выход на свой лучший уровень является лишь вопросом времени.

Килиан Мбаппе провёл за «Реал» шестнадцать матчей. В них нападающий записал на свой счёт восемь голов и два результативных паса на партнёров.