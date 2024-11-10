«Реал» выбрал трансферную цель на январь – это экс-игрок «Манчестер Сити»

Эдер Милитао получил серьёзную травму, и теперь «Реал» испытывает серьёзные кадровые проблемы в оборонительной линии. Как сообщает Relevo, в спортивном отделе мадридского клуба уже выбрали трансферную цель на январь. Так, «сливочные» хотят подписать Эмерика Лапорта из «Аль-Насра».

В то же время источник отмечает, что провернуть трансфер Лапорта будет сложно из-за стоимости и нежелания «Аль-Насра» расставаться с игроком.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 30-летнего Лапорта в 20 миллионов евро. Ранее защитник выступал в Англии за «Манчестер Сити».