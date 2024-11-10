Модрич: «Не надо сомневаться в Мбаппе»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поддержал своего одноклубника Килиана Мбаппе, на которого в последнее время обрушилось много критики.

«Не надо сомневаться в Мбаппе. Я уверен, что он нам очень сильно поможет в будущем. Он покажет всем, почему был и остается одним из лучших игроков в мире», - цитирует Модрича журналист Фабрицио Романо.

В СМИ за последнюю неделю неоднократно появлялись слухи, что партнёры недовольны оборонительными действиями француза.

25-летний Мбаппе сыграл 16 матчей за мадридский клуб в нынешнем сезоне, забил восемь голов и отдал две голевые передачи. Напомним, что Килиан перешёл в «Реал» летом на правах свободного агента. Предыдущим клубом Мбаппе был «ПСЖ», в котором он провёл шесть лет.