Анчелотти прощается с «Реалом»: 3 главных кандидата на пост главного тренера «сливочных»

В последнее время результаты «Реала» оставляют желать лучшего. Футбольное сообщество стало задаваться вопросом, кто станет преемником папы Карло. Причём об отставке здесь и речи нет, хотя бы потому, что Анчелотти и не из таких передряг выбирался. Да и пока проиграны были лишь сражения, а не войны. Наверное, более реален следующий вариант: итальянец, пройдя со своей командой кризис, одерживает большую победу и покидает стан «сливочных», чтобы уйти красиво. В данном материале мы рассмотрим кандидатуры трёх специалистов, которые могут заменить Карло Анчелотти.

Хаби Алонсо

Это тот вариант, который лежит на поверхности. После прошлого сезона с «Байером» он заслужил повышения в тренерской карьере. Не забываем, что у Алонсо есть своё прошлое с «Реалом», и прошлое продуктивное – причём не только игровое. Хаби свою тренерскую карьеру начинал в юношеских командах «сливочных». Кроме того, всегда высоко ценится тот наставник, который может выжать из своих подопечных намного больше максимума. С «Реалом» случай иной: здесь просто достаточно из игроков выжать максимум. Интересно то, что на тренерском мостике «Реала» уживаются те тренеры, которые в прошлом были сильнейшими игроками. За примерами далеко ходить не надо: Зинедин Зидан, Анчелотти, Висенте дель Боске.

Так что богатое игровое прошлое Алонсо, возможно, сыграет свою роль. Он будет смотреть на Винисиуса или на Беллингема не как на небожителей, а нейтрально – как на обычных футболистов. Также в плюс Алонсо играет его молодой для тренера возраст. С ним можно создать грамотную железную концепцию, которой можно следовать десятилетие.

Зинедин Зидан

Это также более чем очевидный вариант. Зачем изобретать велосипед – можно взять того тренера, с которым всё хорошо работало. Причём это было в два прихода француза. Пусть второй заход не закончился победой в Лиги чемпионов, но и полуфинал можно считать достойным результатом. Где Зинедину продолжить тренерскую карьеру, если не в мадридском клубе? Наверняка боссы «Реала» могут рассудить следующим образом: если этот человека два раза входил в реку удачно, то нет предпосылок к тому, что третий заход не увенчается успехом. Ясно одно: если Зидан откажет «королевскому» клубу, то наверняка это может означать, что он завершил тренерскую карьеру.

Рауль

Такой вариант не стоит исключать. Есть два красноречивых примера, когда ставка на людей из структуры клуба давала головокружительные результаты – Гвардиола и Зидан. Рауль, как и Зидан с Гвардиолой, имеет за плечами яркое футбольное прошлое. Уже это роднит Рауля с великими тренерами. Однако не только по этой причине он может быть назначен на повышение. Испанец с молодежной командой «Реала» добивался результатов: на его счету победа в юношеской Лиге УЕФА. При этом он тренировал «Реал» разных возрастов, а также «Кастилью». Получается, что Рауль прошёл через разные тренерские ступеньки в клубе, и ему осталось лишь возглавить основную команду.

Конечно, пока рано говорить об уходе Карло Анчелотти. Уверен, если он и состоится, то будет это не завтра. Но если уж рокировке быть, то велика вероятность, что на смену папе Карло придёт кто-то из этих трёх специалистов.

Антон Карасевич