Гути предложил «Реалу» вернуть Рамоса

Известный экс-футболист мадридского «Реала» Гути призвал клуб рассмотреть возможность возвращения Серхио Рамоса.

38-летний центральный защитник остаётся свободным агентом с момента ухода из «Севильи» по окончании прошлого сезона. «Сливочные» испытывают кадровые трудности в линии обороны, которые усугубились в субботу: Эдер Милитао выбыл до конца кампании из-за разрыва крестообразной связки.

«Серхио Рамос сейчас без клуба. Я считаю, что это вариант для «Реала», – приводит Madrid Zone слова Гути.

Рамос выступал за «королевский клуб» с 2005 по 2021 год. Испанский центрбек долгое время был капитаном мадридского гранда.