Ямаль не выйдет в основе в ближайшем матче «Барселоны»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль может начать предстоящий матч на скамейке запасных.

17-летний футболист играет ключевую роль в команде, однако в воскресном поединке Ла Лиги с «Реал Сосьедадом», судя по всему, не выйдет в стартовом составе. Как сообщает Diario Sport, рулевой каталонского гранда Ханс-Дитер Флик решил предоставить юной звезде отдых.

В активе Ламина Ямаля шесть забитых мячей и восемь результативных передач в 16 матчах нынешней кампании.

Встреча «Реал Сосьедад» – «Барселона» стартует в 23:00 по московскому времени. В случае победы «сине-гранатовые» уйдут на международную паузу, опережая мадридский «Реал» на девять очков.