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Ямаль не выйдет в основе в ближайшем матче «Барселоны»

10 Ноября 2024 • 05:42 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Барселона
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Через 16 ч. 2 мин.

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль может начать предстоящий матч на скамейке запасных.

17-летний футболист играет ключевую роль в команде, однако в воскресном поединке Ла Лиги с «Реал Сосьедадом», судя по всему, не выйдет в стартовом составе. Как сообщает Diario Sport, рулевой каталонского гранда Ханс-Дитер Флик решил предоставить юной звезде отдых.

В активе Ламина Ямаля шесть забитых мячей и восемь результативных передач в 16 матчах нынешней кампании.

Встреча «Реал Сосьедад» – «Барселона» стартует в 23:00 по московскому времени. В случае победы «сине-гранатовые» уйдут на международную паузу, опережая мадридский «Реал» на девять очков.

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Барселона Реал Сосьедад Ханс-Дитер Флик Ламин Ямаль ещё теги

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РЕАЛ СОСЬЕДАД БАРСЕЛОНА
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