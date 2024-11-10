Флик принял решение по Эрику Гарсии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик пересмотрел планы по центральному защитнику Эрику Гарсии.

Немецкий специалист чаще задействовал испанца на позиции опорного полузащитника, чем в привычной роли в центре обороны. Согласно информации Diario Sport, Флик больше не видит в Гарсии хавбека. Наставник не планирует выпускать 23-летнего футболиста в опорной зоне.

В настоящий момент Эрик Гарсия продолжает залечивать травму. В текущем сезоне он отыграл девять матчей за «сине-гранатовых» во всех соревнованиях, отметившись одной результативной передачей.

Слухи связывают Гарсию с возможным уходом из «Барселоны» в январе.