Милитао прокомментировал тяжёлую травму

Центральный защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао высказался о своей травме.

Карло Анчелотти был вынужден заменить бразильца по ходу первого тайма матча Ла Лиги против «Осасуны». Как выяснилось, Милитао травмировал крестообразную связку и вряд ли успеет восстановиться до конца сезона.

«Спасибо всем за сообщения, поддержку и заботу. Это просто ещё один бой, который нужно выиграть, и мне уже знаком этот путь. Сдаваться – не часть моей истории», – написал в социальных сетях 26-летний футболист.

Напомним, что в марте Эдер Милитао залечил схожую травму – он отсутствовал с августа прошлого года.