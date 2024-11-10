Анчелотти готов перевести Вальверде на новую позицию

Полузащитнику мадридского «Реала» Федерико Вальверде придётся освоить новую позицию в условиях кризиса травм.

В матче против «Осасуны», который прошёл в субботу, травму получил правый защитник Лукас Васкес. Также выбыл и центрбек Эдер Милитао – он и вовсе пропустит остаток сезона из-за разрыва крестообразной связки. Ещё раньше в лазарет угодил основной правый латераль Даниэль Карвахаль – у него тоже «кресты».

По сведениям Marca, Карло Анчелотти всерьёз задумался об использовании на позиции справа в обороне Федерико Вальверде. Выступление уругвайца в субботнем поединке убедило тренера «сливочных» в пригодности хавбека для игры в этой роли.