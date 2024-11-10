Известна позиция «Реала» по возвращению Рамоса

В мадридском «Реале» ищут нового центрального защитника после травмы Эдера Милитао.

Бразилец повредил крестообразную связку в субботнем матче против «Осасуны» (4:0). 26-летний футболист пропустит остаток сезона, и руководству «сливочных» придётся экстренно решать кадровые проблемы в обороне. По информации Diario AS, регламент Ла Лиги позволяет «Реалу» подписать игрока прямо сейчас, но в клубе предпочитают дождаться января.

Одним из вариантов считается возвращение Серхио Рамоса, пребывающего в статусе свободного агента, однако такой сценарий маловероятен. В «Реале» отдают предпочтение кандидатуре 30-летнего Эмерика Лапорта из саудовского «Аль-Насра».