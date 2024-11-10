Гол с пенальти позволил «Леганесу» переиграть «Севилью»

В 13-м туре чемпионата Испании встретились середняки, «Леганес» и «Севилья». Реальной остроты почти не было, а слегка опасные моменты легче получались у гостей. В дебютной отрезке неточно пробили головой Альберт-Мбойо Самби Локонга и Кике Салас, а после перерыва после углового рядом с каркасом направил мяч Келечи Ихеаначо. На 80-й минуте редкая атака «Леганеса» завершается удалением Люсьена Агума и пенальти. Мигель де ла Фуэнте с 11 метров уверенно переиграл вратаря - 1:0.

«Леганес» с 14 очками вышел на 14-е место, у соперника на один пункт больше.