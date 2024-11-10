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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гол с пенальти позволил «Леганесу» переиграть «Севилью»

10 Ноября 2024 • 00:53 Комментировать
Леганес
1:0
Севилья
окончен

В 13-м туре чемпионата Испании встретились середняки, «Леганес» и «Севилья». Реальной остроты почти не было, а слегка опасные моменты легче получались у гостей. В дебютной отрезке неточно пробили головой Альберт-Мбойо Самби Локонга и Кике Салас, а после перерыва после углового рядом с каркасом направил мяч Келечи Ихеаначо. На 80-й минуте редкая атака «Леганеса» завершается удалением Люсьена Агума и пенальти. Мигель де ла Фуэнте с 11 метров уверенно переиграл вратаря - 1:0.

«Леганес» с 14 очками вышел на 14-е место, у соперника на один пункт больше.

Протокол игры  
Леганес1:0Севилья
(1:0) Де ла Фуэнте Мигель82'  
Дмитрович МаркоАльтимира АдриаГонсалес Серхио VI  41'Настасич МатияФранкеза Энрик 67' (Эрнандес Хави V ( 67') Тапия Ренато 76' (Чикко Хулиан ( 76') Сиссе Сейдуба  69' 89' (Лопес Роберто III ( 89') Круз Хуан 76' (Оскар Родригес ( 76') Брашанац ДаркоМунир Эль-ХаддадиДе ла Фуэнте Мигель
Запасные: Абахас АльвинСориано ХуанСаэнс ХорхеРозье ВалентенПоросо ДжексонГарсия НаимАллер Себастьян
Фернандес Альваро IIIКармона Хосе Анхель 88' (Фернандес Жерар ( 88') Гудель Неманья  87'Салас КикеПедроса АдриаСоу Джибрил 88' (Хуанлу Санчес ( 88') Агум Люсьен  80'Самби Локонга Альберт-МбойоЛукебакио ДодиБерналь Исаак РомероИхеаначо Келечи 73' (Навас Хесус ( 73')
Запасные: Монтьель ГонсалоIsrael DominguezФлорес АльбертоАрболь МатиасМаркан МаркосОртис ПедроБарко ВалентинМартинес Рамон
09 ноября. Стадион "Бутарке" (Леганес).
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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Леганес

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00:29
Точный прогноз и ставка на матч Леганес – Севилья чемпионата Испании – 9 ноября 2024
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