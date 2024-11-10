Гол с пенальти позволил «Леганесу» переиграть «Севилью»

В 13-м туре чемпионата Испании встретились середняки, «Леганес» и «Севилья». Реальной остроты почти не было, а слегка опасные моменты легче получались у гостей. В дебютной отрезке неточно пробили головой Альберт-Мбойо Самби Локонга и Кике Салас, а после перерыва после углового рядом с каркасом направил мяч Келечи Ихеаначо. На 80-й минуте редкая атака «Леганеса» завершается удалением Люсьена Агума и пенальти. Мигель де ла Фуэнте с 11 метров уверенно переиграл вратаря - 1:0.
«Леганес» с 14 очками вышел на 14-е место, у соперника на один пункт больше.
Протокол игры
|(1:0) Де ла Фуэнте Мигель82'
Дмитрович Марко•Альтимира Адриа•Гонсалес Серхио VI• 41'Настасич Матия•Франкеза Энрик67' (Эрнандес Хави V (67') •Тапия Ренато76' (Чикко Хулиан (76') •Сиссе Сейдуба 69'89' (Лопес Роберто III (89') •Круз Хуан76' (Оскар Родригес (76') •Брашанац Дарко•Мунир Эль-Хаддади•Де ла Фуэнте Мигель
Фернандес Альваро III•Кармона Хосе Анхель88' (Фернандес Жерар (88') •Гудель Неманья• 87'Салас Кике•Педроса Адриа•Соу Джибрил88' (Хуанлу Санчес (88') •Агум Люсьен• 80'Самби Локонга Альберт-Мбойо•Лукебакио Доди•Берналь Исаак Ромеро•Ихеаначо Келечи73' (Навас Хесус (73')
09 ноября. Стадион "Бутарке" (Леганес).
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