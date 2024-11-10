Рамос обратился к Милитао, получившему тяжёлую травму

Бывший футболист мадридского «Реала» Серхио Рамос поддержал Эдера Милитао.

Бразильский защитник был вынужденно заменён из-за травмы на 30-й минуте матча против «Осасуны». Позднее у 26-летнего центрбека выявили разрыв крестообразной связки – он пропустит остаток сезона.

«Будь сильным, Мили. Ты знаешь путь назад, ты проходил его однажды и сделаешь это снова», – написал в социальных сетях Рамос, обращаясь к бразильцу.

Напомним, в прошлом сезоне Эдер Милитао получил аналогичную травму, из-за чего отсутствовал с августа по март.

«Реал» одержал победу над «Осасуной» со счётом 4:0. Хет-триком отметился Винисиус Жуниор, ещё однажды забил Джуд Беллингем.