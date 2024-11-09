Левандовски получил предложения из Саудовской Аравии и МЛС

Форвард каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски в ближайшее время может сменить клубную прописку.

Как утверждает EL Nacional, 36-летний поляк получил предложения из Саудовской Аравии и МЛС, что побудило «Барселону» ускорить свои планы по поиску нового центрального нападающего.

В этом сезоне Левандовски забил уже 19 голов и стал автором двух голевых передач в 16 встречах во всех турнирах.

Действующий трудовой договор Левандовски с «Барселоной» рассчитан до июня 2026 года. Согласно данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 15 миллионов евро.