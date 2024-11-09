Названа дата возвращения Васкеса

Стало известно, на какой срок выбыл из строя защитник «Реала» Лукас Васкес.

Сегодня, 9 ноября, «Реал» разгромил на своем поле «Осасуну» в рамках 13-го тура чемпионата Испании. Игра завершилась со счетом 4:0.

В концовке первого тайма 33-летний Васкес получил повреждение, но смог доиграть до перерыва. Однако перед стартом второй половины поединка защитник был заменен.

После проведенных тестов стало известно, что Васкес пропустит из-за мышечной травмы около трех недель, об этом сообщает журналист Фабрицио Романо,

В текущем сезоне Васкес принял участие в 13 матчах во всех турнирах, отметился двумя забитыми голами и стал автором одной результативной передачи.