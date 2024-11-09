«Вильярреал» разгромил «Алвес», нанеся три удара в створ

В 12-м туре Ла Лиги один из претендентов на высокие место, «Вильярреал», принимал только-только прервавших серию поражений соперников из «Алавеса». Хозяева не имели перевеса по числу ударов по воротам, но реализовали все свои точные попытки, и счет стал разгромным.

На 38-й минуте Ильяс Ахомаш открыл счет. На 81-й Даниэль Парехо перехитрил голкипера ударом с пенальти, а Санти Комесанья поставил точку на 90-й минуте.

«Жёлтая субмарина» «всплыла» на третьем месте, соперник - 14-й.