«Вильярреал» разгромил «Алвес», нанеся три удара в створ

В 12-м туре Ла Лиги один из претендентов на высокие место, «Вильярреал», принимал только-только прервавших серию поражений соперников из «Алавеса». Хозяева не имели перевеса по числу ударов по воротам, но реализовали все свои точные попытки, и счет стал разгромным.
На 38-й минуте Ильяс Ахомаш открыл счет. На 81-й Даниэль Парехо перехитрил голкипера ударом с пенальти, а Санти Комесанья поставил точку на 90-й минуте.
«Жёлтая субмарина» «всплыла» на третьем месте, соперник - 14-й.
Протокол игры
|(1:0) Ахомаш Ильяс38'
|(2:0) Парехо Даниэль81'
|(3:0) Комесанья Санти90'
Конде Диего•Фемения Кико24' (Наварро Пау (24') •Альбиоль Рауль•Коста Логан•Кардона Серхи• 45'Ахомаш Ильяс46' (Пино Йереми (46') •Парехо Даниэль•Гуйе Папе73' (Барри Тьерно (73') •Баэна Алекс•Пепе Николя73' (Комесанья Санти (73') •Перес Айосе85' (Бернат Хуан (85')
Запасные: Камбвала Вилли•Жуниор Луис•Террац Рамон•Денис Суарес
Сивера Антонио•Теналья Науэль• 83'Абкар Абделькабир•Пика Адриан•Санчес Мануэль•Гевара Андер 62'68' (Хордан Хоан (68') •Бланко Антонио•Висенте Карлос76' (Конечни Томас (76') •Гуриди Хон68' (Стоичков Хуан (68') •Реббах Абдеррахман52' (Мартин Карлос (52') • 74'Кике Гарсия76' (Мартинес Антонио III (76')
09 ноября. Стадион "Эстадио де ла Керамика".
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