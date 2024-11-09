Мадридский «Реал» потерял Эдера Милитао до конца сезона. У игрока обороны после матча с «Осасуной» (4:0) диагностировали полный разрыв передней крестообразной связки колена с поражением менисков правой ноги. Печальной новостью для фанатов «сливочных» официально делится пресс-служба клуба.

Напомним, что в прошлом сезоне Милитао также серьёзно травмировал крестообразные связки колена и пропустил почти весь сезон.

Теперь у мадридского клуба вместе с Милитао в списке травмированных числятся Тибо Куртуа, Давид Алаба, Даниэль Карвахаль, Орельен Тчуамени, Лукас Васкес и Родриго.