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«Реал» потерял Милитао до конца сезона официально

09 Ноября 2024 • 19:39 Комментировать

Мадридский «Реал» потерял Эдера Милитао до конца сезона. У игрока обороны после матча с «Осасуной» (4:0) диагностировали полный разрыв передней крестообразной связки колена с поражением менисков правой ноги. Печальной новостью для фанатов «сливочных» официально делится пресс-служба клуба.

Напомним, что в прошлом сезоне Милитао также серьёзно травмировал крестообразные связки колена и пропустил почти весь сезон.

Теперь у мадридского клуба вместе с Милитао в списке травмированных числятся Тибо Куртуа, Давид Алаба, Даниэль Карвахаль, Орельен Тчуамени, Лукас Васкес и Родриго.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эдер Милитао
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