Флик: «Хави дал шанс молодым, я продолжаю в том же духе»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о сравнении с экс-наставником команды Хави Эрнандесом.

— Несправедливо сравнивать мою работу с работой Хави. Я испытываю к нему огромное уважение. Он дал шанс молодым игрокам, в этом его заслуга. Я продолжаю в том же духе, — цитирует Флика Barca Universal.

Напомним, Флик возглавил «Барселону» минувшим летом, сменив на посту главного тренера команды Хави.

После 12 туров «Барселона» находится на вершине турнирной таблицы чемпионата Испании, имея в копилке 33 набранных очка. Отрыв от «Реала» составляет три балла, но у каталонцев есть игра в запасе.

10 ноября «Барселона» встретится на выезде с «Реал Сосьедадом». Начало поединка запланировано на 23:00 по московскому времени.