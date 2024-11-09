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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лунин – первый вратарь «Реала» в XXI веке с голевым пасом в Ла Лиге

09 Ноября 2024 • 18:06 Комментировать
Реал Мадрид
4:0
Осасуна
окончен

Голкиперу «Реала» Андрею Лунину в субботнем матче чемпионата Испании против «Осасуны» удалось отдать голевой пас на Винисиуса Жуниора. Футболисты мадридской команды принялись обнимать украинца, и не случайно. Голевой пас вратаря – редкость. Это подтверждает статистика от Opta. Так, Лунин стал первым вратарём «Реала» в XXI веке, которому удалось отдать голевую передачу в матче чемпионата Испании.

Напомним, что «Реал» разгромил «Осасуну» со счётом 4:0. Винисиус Жуниор стал автором хет-трика, а ещё один гол на свой счёт записал Джуд Беллингем.

Добавим, что по ходу игры «Реал» из-за травм потерял троих футболистов.

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Евро-Футбол.Ру,
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