Лунин – первый вратарь «Реала» в XXI веке с голевым пасом в Ла Лиге

Голкиперу «Реала» Андрею Лунину в субботнем матче чемпионата Испании против «Осасуны» удалось отдать голевой пас на Винисиуса Жуниора. Футболисты мадридской команды принялись обнимать украинца, и не случайно. Голевой пас вратаря – редкость. Это подтверждает статистика от Opta. Так, Лунин стал первым вратарём «Реала» в XXI веке, которому удалось отдать голевую передачу в матче чемпионата Испании.

Напомним, что «Реал» разгромил «Осасуну» со счётом 4:0. Винисиус Жуниор стал автором хет-трика, а ещё один гол на свой счёт записал Джуд Беллингем.

Добавим, что по ходу игры «Реал» из-за травм потерял троих футболистов.