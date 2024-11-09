Вратарь «Реала» Лунин попал в объятия партнёров после голевого паса на Винисиуса

В субботу «Реал» разгромил на своём поле «Осасуну» со счётом 4:0. Главным героем встречи стал Винисиус Жуниор – бразильский нападающий оформил хет-трик. Автором одного из голевых пасов стал вратарь Андрей Лунин. После углового в исполнении соперника украинец поймал мяч в руки и ногой быстро сделал пас в нужную зону на ход Винисиусу. Бразилец оббежал защитника, обвёл вратаря и поразил пустые ворота.

Винисиус принялся праздновать гол, но игроки «Реала» начали обнимать не его, а Лунина, отдавшего голевой пас.

Следующий матч «Реал» проведёт в воскресенье, 24 ноября, - против «Леганеса» на выезде.