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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хет-трик Винисиуса позволил «Реалу» разгромить «Осасуну»

09 Ноября 2024 • 17:57 Комментировать (8)
Реал Мадрид
4:0
Осасуна
окончен

В 13-м туре Ла Лиги «Реал» играл дома против «Осасуны», ведущей борьбы за еврокубковые места. На самом деле никакой борьбы не получилось, гости только отбивались, а столичная команда подвела жирную черту под серией болезненных неудач.

На 34-й минуте Джуд Беллингем из глубины забросил мяч к левому краю штрафной на Винисиуса Жуниора, а тот сместился немного в центр и из-под защитника пробил в ближний угол - 1:0. В конце тайма Рауль Асенсио со своей половины поля выполнил шикарный заброс за спину защитникам на Беллингема, англичанин по центру выскочил на рандеву с голкипером и аккуратно перекинул его - 2:0.

Во втором тайме Винисиус отдал шикарный пас к левому углу вратарской на Килиана Мбаппе, который в одно касание хлёстко пробил в ближний угол и угодил в сетку с внешней стороны. Андрей Лунин забрал мяч после углового и сразу же сильно выбил его на Винисиуса, который по центру умчался на рандеву с голкипером, уложил его на газон и спокойно отправил снаряд в пустые ворота - 3:0. Флавьян Бойомо грубейшим образом ошибся в своей штрафной, и Браим Диас совершил перехват, после чего футболист «Реала» с правого края прострелил в центр, а Винисиус с близкого расстояния спокойно переиграл голкипера - 4:0.

«Реал» закрепился на втором месте с отставанием в шесть очков от «Барселоны», соперник делит четвертую строчку.

Протокол игры  
Реал Мадрид4:0Осасуна
(1:0) Винисиус Жуниор34'  
(2:0) Беллингем Джуд42'  
(3:0) Винисиус Жуниор61'  
(4:0) Винисиус Жуниор69'  
Лунин АндрейВаскес Лукас 46' (Модрич Лука ( 46') Милитао Эдер 30' (Асенсио Рауль ( 30') Рюдигер АнтониоГарсия Франсиско IIIКамавинга ЭдуардоВальверде ФедерикоБеллингем Джуд 75' (Гюлер Арда ( 75') Родриго 20' (Диас Браим ( 20') Мбаппе КилианВинисиус Жуниор 75' (Эндрик II ( 75')
Запасные: Гонсалес ФранСебальос ДаниМестре СерхиоВальехо ХесусМенди Ферлан
Эррера СерхиоАресо ХесусКатена Алехандро  55'Бойомо ФлавьянБретонес АбельТорро Лукас  88'Монкайола Хон 82' (Муньос Икер ( 82') Орос Аймар 72' (Гарсия Рубен ( 72') Пенья Рубен 60' (Гарсия Рауль ( 60') Будимир Анте 72' (Гомес Мойсес ( 72') Сарагоса Брайан 82' (Арнаис Хосе ( 82')
Запасные: Унаи ГарсияАйтор ФернандесВидаль НачоБенито ИкерМартинес Хавьер IIИбаньес ПаблоЭррандо Хорхе
09 ноября. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).
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Комментарии (8) Все комментарии
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Vova52
09 Ноября 2024 в 18:10
Жалко Родриго....это на долго...
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NOBODY
09 Ноября 2024 в 18:13
а с Родриго что? чего=то не вижу тут новости по нему
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Артур Измаилов
09 Ноября 2024 в 18:09
Ну и конечно отметим Лунина , у которого голевая передача
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NOBODY
09 Ноября 2024 в 18:11
Лунин и Рауль две голевых издалека, крутые передачи были
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Vova52
09 Ноября 2024 в 18:06
реал молодец отжарил осасуну....
удивительно , как могла Барса проиграть такой осасуне ???????????
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Артур Измаилов
09 Ноября 2024 в 18:09
Сегодня Осасуна была вообще какой то мертвой, а в матче с Барсой рвали и метали.
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NOBODY
09 Ноября 2024 в 18:11
это она вас ???? да Осасуны будто и не было на поле сегодня...тотальнео доминирование Реала....ничего себе 5 место играет.....
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Артур Измаилов
09 Ноября 2024 в 18:01
Отличный матч провел Вини, притензий нет. А вот Мбапе продолжает остается инородным телом в команде. А вот вопрос с защитой просто жесть, если зимой Реал хоть бы одного защитника не купит, то на весь сезон не потянет, выбьют со всех турниров.Кажись у Милитао все серьезно.
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