Хет-трик Винисиуса позволил «Реалу» разгромить «Осасуну»

В 13-м туре Ла Лиги «Реал» играл дома против «Осасуны», ведущей борьбы за еврокубковые места. На самом деле никакой борьбы не получилось, гости только отбивались, а столичная команда подвела жирную черту под серией болезненных неудач.

На 34-й минуте Джуд Беллингем из глубины забросил мяч к левому краю штрафной на Винисиуса Жуниора, а тот сместился немного в центр и из-под защитника пробил в ближний угол - 1:0. В конце тайма Рауль Асенсио со своей половины поля выполнил шикарный заброс за спину защитникам на Беллингема, англичанин по центру выскочил на рандеву с голкипером и аккуратно перекинул его - 2:0.

Во втором тайме Винисиус отдал шикарный пас к левому углу вратарской на Килиана Мбаппе, который в одно касание хлёстко пробил в ближний угол и угодил в сетку с внешней стороны. Андрей Лунин забрал мяч после углового и сразу же сильно выбил его на Винисиуса, который по центру умчался на рандеву с голкипером, уложил его на газон и спокойно отправил снаряд в пустые ворота - 3:0. Флавьян Бойомо грубейшим образом ошибся в своей штрафной, и Браим Диас совершил перехват, после чего футболист «Реала» с правого края прострелил в центр, а Винисиус с близкого расстояния спокойно переиграл голкипера - 4:0.

«Реал» закрепился на втором месте с отставанием в шесть очков от «Барселоны», соперник делит четвертую строчку.