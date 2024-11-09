Винисиус оформил второй хет-трик в сезоне

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор забил уже три мяча в ворота «Осасуны».

В настоящий момент продолжается игра 13-го тура испанской Ла Лиги, в которой «Реал» громит на своем поле «Осасуну» со счетом 4:0. Автором трех забитых мячей стал Винисиус, еще один гол забил Джуд Беллингем. Для Винисиуса это уже второй хет-трик в новом сезоне.

Свой первый мяч в ворота «Осасуны» бразилец забил на 34-й минуте. Два остальных гола были забиты во второй половине поединка на 61-й и 69-й минутах.

Прямая текстовая трансляция матча «Реал» - «Осасуна» доступна на портале LiveResult.