Милитао пройдёт обследование — у игрока «Реала» подозрение на «кресты»

Защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао получил травму колена в матче 13-го тура чемпионата Испании с «Осасуной».

Во второй половине первого тайма бразилец получил повреждение в одном из эпизодов, которое оказалось очень серьезным. Милитао не смог продолжить игру, на поле были даже носилки.

Как утверждает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, в ближайшие часы Милитао пройдет обследование правого колена после полученной травмы.

Матч «Реал» - «Осасуна» продолжается в эти минуты. Следить за ходом всех событий можно в подробной текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.