Семь игроков основы «Реала» травмированы

По ходу первого тайма субботнего матча чемпионата Испании против «Осасуны» травмы получили три футболиста «Реала» - Родриго, Эдер Милитао и Лукас Васкес. Таким образом, в лазарете «сливочных» теперь находятся сразу семь футболистов основной обоймы.

Помимо Родриго, Милитао и Васкеса травмированы также Давид Алаба, Тибо Куртуа, Орельен Тчуамени и Дани Карвахаль.

Судя по всему, «Реалу» придётся выходить на зимний трансферный рынок, чтобы улучшить кадровую ситуацию. Хотя мадридцы не любят усиливать состав по ходу сезона – обычно этим они занимаются только летом.

Следить за матчем «Реал» - «Осасуна» можно в текстовой трансляции.