Шок для Анчелотти: У «Реала» три травмы за тайм

«Реал» в субботу принимает «Осасуну» и после первого тайма лидирует со счётом 2:0. Авторами голов стали нападающий Винисиус Жуниор и полузащитник Джуд Беллингем. При этом по ходу первого тайма травмы получили сразу три футболиста мадридской команды, что наверняка шокировало их главного тренера Карло Анчелотти.

Ещё до перерыва замены понадобились Родриго и Эдеру Милитао, о чём мы уже рассказывали. А в перерыве был заменён Лукас Васкес, почувствовавший боль в концовке первой половины встречи.

Следить за игрой между «Реалом» и «Осасуной» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.