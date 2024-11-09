Генич предсказал гол Беллингема — хавбек не забивал полгода

Известный футбольный комментатор Константин Генич предсказал гол полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема.

Сегодня, 9 ноября, «Реал» принимает на своем поле «Осасуну» в рамках 13-го тура чемпионата Испании. После первого тайма «сливочные» впереди со счетом 2:0. Автором одного из забитых мячей стал Беллингем, который не мог забить за «Реал» с мая этого года.

Любопытно, что Геничу снова удалось предсказать гол игрока. Перед матчем комментатор оставил сообщение на эту тему в своем телеграм-канале.

— Проверим чуйку в очередной раз? Джуд Беллингем не забивает за Реал уже 175 дней. Думаю, сегодня ЕГО день. Джуд забьет. Скриньте, — написал Генич.

Ранее подобная история была с форвардом «Спартака» Манфредом Угальде, который забил свой первый мяч в РПЛ после поста Генича.

Беллингем впервые за полгода забил за «Реал»