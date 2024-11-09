Беллингем впервые за полгода забил за «Реал»

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем прервал голевую засуху.

В эти минуты «Реал» принимает на своем поле «Осасуну» в рамках 13-го тура испанской Ла Лиги. На данный момент «сливочные» впереди со счетом 2:0. Автором второго гола команды стал Беллингем, не забивавший с мая этого года.

Последний раз 21-летний Беллингем отличался за «Реал» еще в прошлом сезоне в игре 36-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (5:0). С тех пор на счету хавбека были только результативные передачи.

Следить за ходом всех событий в матче «Реал» - «Осасуна» можно в подробной текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.