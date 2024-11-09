«Реал» потерял двух важных игроков в первом тайме

В субботу «Реал» проводит домашний матч Ла Лиги против «Осасуны» и пытается реабилитироваться перед фанатами за последние поражения от «Барселоны» (0:4) и «Милана» (1:3). Кадровые проблемы не благоволят мадридцам – в первом тайме они потеряли двух важных игроков.

Сначала замена понадобилась нападающему Родриго, а чуть позже – защитнику Эдеру Милитао.

Стоит сказать, что Родриго совсем недавно восстановился после повреждения. Вероятно, у бразильца произошёл рецидив. А травма Милитао, судя по ощущениям, может быть очень серьёзной.

Следить за матчем между «Реалом» и «Осасуной» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.